Alvo do paredão, Arthur surta em festa e diz que quer 'pegar brothers na porrada'

O crossfiteiro Arthur ficou descontrolado na festa desta sexta-feira (26). Ele ouviu uma conversa entre Gil, Fiuk e Lumena e descobriu que é alvo para o paredão deste domingo (28). Inconformado, ele se afastou de todos, inclusive da atriz Carla Diaz, com quem vive um confinamento no Big Brother Brasil.

Sem entender o que aconteceu, a loira foi atrás de Arthur para saber o que tinha deixado ele nervoso. Muito irritado, Arthur admitiu que estava com vontade de “pegar na porrada” quem estava conspirando para indicá-lo ao paredão.

“É muito filho da p*ta junto num mesmo lugar. Vontade de pegar de porrada esse filho da p*ta”, disse o brother na cozinha antes de ir para o quarto colorido.

Ao entrar no quarto, ele seguiu irritado e falou com Projota e Pocah sobre a possibilidade de lidar com sua frustração de forma violenta. “Eu queria muito ser como eu era há dois anos, porque eu seria eliminado na primeira semana por ter matado alguém de pancada”, disse.

Assustados, Projota e Pocah rapidamente reagiram repreendendo o comentário de Arthur: “Que isso, Arthur, não viaja. Tá viajando, mano, não é assim não”, disse o rapper. “Que isso, Arthur. Isso aí não. Esse pensamento tá errado. Não sei o que aconteceu, mas isso aí tá errado”, disse a funkeira.

Depois que o brother saiu do quarto, Pocah e Projota falaram sobre o assunto. “Que ideia. Vai pro paredão e vai matar alguém espancado porque vai pro paredão? Idiota! Não gostei. Tô muito chateada. Achei nada a ver”, disse Pocah.

“Como assim, né? O que tem a ver? Não gostei também. Que ideia furada do c*ralho, mano”, disse Projota.