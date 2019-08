Amadeu cogita escalar Vitória com três volantes contra o CRB

O Vitória não está mais em Salvador. A equipe partiu na tarde desta quinta-feira (15) para Maceió, onde enfrentará no domingo (18) o CRB, às 16h, no Estádio Rei Pelé, pela 16ª rodada da Série B. São três dias de antecedência.

A curiosidade é que o rubro-negro faz esse deslocamento de ônibus, e não de avião como é o normal no Campeonato Brasileiro. O Leão optou por esse meio de transporte porque não havia voo direto disponível: o time teria que fazer conexão em Brasília ou em Fortaleza.

Em entrevista coletiva pouco antes de embarcar, o técnico Carlos Amadeu explicou a escolha pelo ônibus: "São experiências do nosso presidente [Paulo Carneiro] que já vivenciou muitas situações no futebol. Ao fazer o planejamento de logística chegamos à conclusão de que o deslocamento por avião seria ainda maior".

"Temos sempre que arrumar a logística para chegar de forma descansada para o jogo. Somando o número de horas que íamos levar desde a saída do Barradão até a chegada no hotel em Maceió seria maior que ir direto num ônibus leito, confortável e por uma boa estrada como a Linha Verde", completou o técnico.

Por conta da viagem antecipada o Vitória terá dois dias para treinar em Maceió antes da partida - a sexta-feira (16) e o sábado. "Chegamos à conclusão de que era melhor chegar antes porque vamos de ônibus e a viagem é longa. Vamos chegar com mais tranquilidade. A nossa preocupação era ter onde treinar lá, mas vamos ter a estrutura do CSA toda à nossa disposição", explicou Amadeu.

Time

Amadeu relacionou 20 jogadores para o duelo em Maceió. O técnico conta com o retorno do meia Ruy, recuperado de lesão, e do volante Leo Gomes, que cumpriu suspensão diante do Paraná. Por outro lado, terá os desfalques do lateral direito Matheus Rocha, suspenso, e do lateral esquerdo Chiquinho, machucado.

Em virtude disso, Amadeu confirmou que estuda mandar a campo uma equipe com três volantes. Na sua estreia, contra o Paraná, ele usou um 4-4-2 tradicional: "Essa foi uma situação que treinamos durante a semana. Temos as duas alternativas: de manter como jogamos [com dois volantes] ou trabalhar com Leo Gomes, Lucas Cândido e Baraka. Essa é uma situação real".

O certo é que o substituto de Chiquinho na lateral esquerda será Capa, e não Lucas Cândido, que também pode atuar improvisado na posição. "Capa é jogador da posição. Ele vinha jogando como titular até Chiquinho chegar ao clube. Foi nossa opção imediata após a lesão de Chiquinho [ contra o Paraná]. Ele entrou tentando se situar no jogo mas no segundo tempo tomou conta do espaço. Então é um jogador que segue conosco", disse.