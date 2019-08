Amadeu confia em sua identificação com o Vitória para sair do Z4

Depois de quatro anos, Carlos Amadeu está de volta a sua casa. Ele foi apresentado na tarde desta terça-feira (6) como novo treinador do Vitória, clube no qual iniciou a trajetória pelas categorias de base e para o qual trabalhou por nove anos. Com contrato até o fim do ano, o desafio agora é conduzir o time nas 24 rodadas que restam da Série B.

Amadeu falou sobre essa ligação: "Acredito que o torcedor do Vitória me conhece. Essa identificação com o torcedor é fundamental para o crescimento do clube. O torcedor entende que o momento do Vitória é delicado e só tem uma forma de reverter essa situação, que é nos unir em prol das vitórias, sobretudo aqui dentro de casa", comentou.

O Leão está em 19º lugar na competição, com 11 pontos após 14 partidas. O soteropolitano de 53 anos já comanda o primeiro treinamento nesta terça-feira (6), na Toca do Leão. Terá quatro dias de preparação antes do duelo com o Paraná, no sábado (10), às 19h, no Barradão, pela 15ª rodada.

Em relação ao elenco rubro-negro, o novo treinador disse que pretende avaliar quem já está à disposição antes de sugerir reforços. "Não conversamos nada a respeito disso. Entendo que o Vitória passou por um processo de muitas modificações e que dentro desse processo todo mundo há de concordar que foi para melhorar", disse.

"Tive a oportunidade de acompanhar o Vitória no Baiano, na Copa do Nordeste e no início da Série B. Vejo uma crescente, sobretudo pela chegada de alguns jogadores experientes e pelo tempo que houve no período da Copa América. A gente entende que é preciso ter tranquilidade para treinar e observar de perto o potencial do nosso elenco. E só depois discutir com a direção se há a necessidade ou não de contratar e em quais posições será preciso", completou.