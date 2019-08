Amadeu elogia reação do Vitória em empate: 'Ganhou cara de time'

A situação do Vitória na Série B ainda inspira cuidados. Com 20 pontos, o Leão termina o primeiro turno na briga contra o rebaixamento, mas o técnico Carlos Amadeu enxerga perspectivas de crescimento.

Após o empate com o Coritiba por 1x1, na noite desta terça-feira (27), no estádio Couto Pereira, o treinador elogiou o poder de reação da equipe, que saiu em desvantagem e conseguiu igualar o placar no segundo tempo. Amadeu aproveitou ainda para projetar o segundo turno do rubro-negro e diz que confia que o Leão pode alçar voos maiores.

“A gente fica contente com essa situação do time ter esse poder de reação, um time que não conseguia fazer duas vitórias consecutivas, que em 14 jogos tinha levado 26 gols e nos últimos cinco sofreu apenas um e fez outros quatro. Essa é uma margem positiva e demonstra o poder de reação desse grupo. Pegamos o time em 20º lugar, agora subimos um pouco mais. Isso é importante para que no segundo turno a gente consiga os três pontos em casa e fora possa fazer o que a gente fez contra o CRB e agora com o Coritiba”, disse Carlos Amadeu.

O Vitória está em 16º lugar. Para não virar o turno no Z4, precisa de uma derrota do São Bento, que receberá o América-MG nessa quarta-feira (28), no complemento da 19ª rodada. O time paulista tem 19 pontos e ultrapassa o Leão em caso de empate porque leva vantagem no saldo de gols (-4 a -9).

O treinador rubro-negro aproveitou também para elogiar o ambiente que encontrou no clube. Segundo ele, mesmo em má fase os jogadores estavam motivados em tirar o Leão da zona de rebaixamento. Na sexta-feira (30), o time volta aos gramados para enfrentar o Botafogo-SP, às 21h30, no Barradão.

“Eu encontrei um vestiário bom, atletas motivados, sérios e que querem tirar o Vitória dessa situação. Um trabalho anterior ao meu qualificado, mas às vezes no futebol você não consegue o resultado imediato. Esse grupo está ganhando cara de time, sabe que não pode aceitar as derrotas como estava sendo. E que venha, não só dentro de casa, mas também fora, com vontade de vencer. Isso que nós temos para o segundo turno, que a gente possa pontuar jogo a jogo e conseguir subir na tabela", analisou.

“Eu gostaria de ter ganhado pelo menos os dois jogos em casa, empatado aqui hoje e estaríamos com 23 pontos, em uma situação mais confortável e brigando por algo maior. Estamos em um momento tenso, precisamos de mais pontos, mas também é um momento de crescimento. Existem times que estão em decréscimo e precisamos tirar vantagem dessa situação”, finalizou o treinador.