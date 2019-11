Amado entra na rota gastronômica global do tradicional Guia 50 Best Discovery

(Divulgação)

Restaurante Amado tem uma das mais belas vistas da cidade

O poderoso guia 50 Best Discovery, que elege os 50 melhores restaurantes do mundo, acaba de criar um mapa global onde lista, com o aval de especialistas em gastronomia de todo o mundo, os melhores destinos para alimentação e bebidas ao redor do mundo. O Amado, do chef Edinho Engel, foi o único restaurante da Bahia a ser incluído na publicação que ressalta pratos como o Atum Selado com Molho de Iogurte e Caramelo Balsâmico e o Nhoque de Batata Roxa com Camarão, como destaques da casa que hoje tem no comando da cozinha o chef Ricardo Brito.

Novos talentos

Padrinhos da Música é o nome do projeto que vai reunir artistas da nova geração da música baiana para cantarem juntos com veteranos. A primeira edição acontece no dia 22 de dezembro, no Trapiche Barnabé, reunindo no palco Carlinhos Brown e o grupo Àttooxxá. A iniciativa, da Maré Produções e Movida Produtora de Conteúdo, inclui quatro eventos musicais e uma websérie com quatro episódios.

(Foto:Rafael Ramos/Divulgação)

Integrantes do grupo baiano Átooxxá

Caruru para Oyá

Aninha Franco e Rita Assemany vão manter a tradição do caruru de Santa Bárbara que oferecem todos os anos no dia 4 de dezembro. Desta vez, a iguaria para Oyá será preparada por Saulo de Oxum, do Ilê Axé Obajalá, e será servida na República AF, no Pelourinho. A festa, com direito a exibição do filme Cidade das Mulheres e oferenda para Iansã, começa às 9h da manhã com o corte do quiabo.

Dupla de peso

Roberto Mendes e Capinan vão celebrar duas décadas de parceria musical com a realização do show Flor da Memória, no dia 7 de dezembro, às 20h30, no Café Rubi, no Wish Hotel da Bahia.

(Divulgação)

Roberto Mendes e Capinan: reencontro musical

Festa em família

Rosa Guerra e sua família vão festejar os cinco anos do Larriquerri com uma ação entre os clientes. Até o final de dezembro, o restaurante vai estimular a clientela a criar frases inspiradas no tema Cozinha, Memória e Afeto. As três mais criativas estamparão camisetas que serão reunidas numa coleção especial para marcar a data. A ação é também uma homenagem da chef ao irmão, o jornalista e escritor Guido Guerra. Os autores escolhidos serão premiados.

(Foto:Tereza Carvalho/Divulgação)

Rosa Guerra celebra cinco anos do Larriquerri

Casa nova

Por falar em gastronomia, Tereza Paim inaugurou esta semana um novo restaurante. Desta vez, a chef levou sua assinatura para o Mesa de Tereza que passou a funcionar no Aeroporto de Salvador. O empreendimento é fruto de uma parceria entre Tereza Paim e a SSP DFA Latin América Restaurantes Brasil Ltda.

Natal

Conceição Queiroz vai receber clientes, amigos e familiares, no próximo dia 5, a partir das 18h, para celebrar o Natal da Casabella, na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores.

(Divulgação)

Conceição Queiroz festejará o Natal da Casabella

Medalhão

O fotógrafo baiano Leonardo Freire acaba de conquistar a Medalha Platinum (2º Lugar) na categoria Gastronomia do concurso internacional Brasília Photo Show, com a foto do Drinque de cachaça com infusão de melão e gelo seco, servido nos restaurantes Ori e Origem. A cerimônia de premiação acontece hoje, na sede da Universidade Pioneira de Integração Social (UPIS), em Brasília.

(Divulgação)

Criador e criatura

Novinho em folha

O Hospital Cardio Pulmonar vai inaugurar as novas instalações no próximo dia 9, às 19h. Além da unidade hospitalar, será inaugurada também a Oncologia D´Or.