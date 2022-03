Amaralina é a localidade com mais mulheres e idosos no Brasil

O bairro de Amaralina, na orla de Salvador, é a localidade com mais mulheres, idosos e média de moradores por domicílio do Brasil, segundo o Teste do Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O levantamento, divulgado nesta quinta-feira (17), é uma prévia do Censo, que começa a fase de coleta em agosto deste ano.

O teste foi feito entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022, em uma região ou bairro de todos os 26 estados brasileiros e Distrito Federal. Segundo o chefe do IBGE na Bahia, André Urpia, Amaralina foi o escolhido na Bahia por conta de melhor atender aos critérios do instituto.

Outros bairros chegaram a ser considerados, como Ilha dos Frades e Roma, mas Amaralina foi o mais representativo. “O IBGE pediu uma área que tivesse 10 setores censitários, que são regiões de recorte que o recenseador trabalha. A economicidade de custo foi também um fator levado em consideração, porque a gente teria equipe já estaria contratada em Salvador e não em outro município, que precisaria de deslocamento”, justifica Urpia.

Ao todo, o bairro tem 3.180 moradores, sendo quase seis em cada 10 desses são mulheres (56,3%) e um em cada quatro é idoso (26%). Além disso, existem 1.440 domicílios ocupados, onde mora, pelo menos, uma pessoa. A média foi de moradores por domicílio foi de 2,3, a menor do Brasil.