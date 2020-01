Amarelinhos terão integração a ônibus e metrô de Salvador a partir de março

Foi assinado na tarde desta quarta-feira (29) o Termo de Ajuste de Conduta (TAC) que prevê a integração dos ônibus do sistema complementar (Stec), os famosos amarelinhos, com um coletivo do Consórcio Integra ou com o metrô.

A reunião, realizada na sede do Ministério Público, em Nazaré, contou com representantes da Secretaria Municipal De Mobilidade (Semob), MP-BA e Stec.

A integração passa a valer a partir do dia 1º de março. O usuário vai poder usar um amarelinho, um ônibus convencional e pegar o metrô pagando só uma tarifa de R$ 4. As datas foram definidas durante uma reunião realizada nesta segunda-feira (27), no Ministério Público.

Atualmente existem 246 amarelinhos em operação na capital baiana. A área de atuação deles é, principalmente, no miolo da cidade e no Subúrbio Ferroviário. De acordo com informações do presidente da Cooperativa dos Permissionários do Sistema de Transporte Alternativo de Salvador (Coopstecs), eles transportam, por dia, entre 95 mil a 98 mil passageiros. Com a integração, dos R$ 4 pagos pela passagem, R$ 1,57 vai para o Stec e o restante vai para o metrô ou ônibus do Consórcio Integra.

De acordo com o secretário de Mobilidade Urbana de Salvador, Fábio Mota, após a formalização do TAC, o próximo passo será o prefeito ACM Neto assinar um documento autorizando a integração. "Teremos a integração mais barata do país. O usuário poderá pegar o ônibus convencional, o complementar e o metrô pagando uma única tarifa. Em outros estados, se paga por integração. A medida vai beneficiar a população mais carente de Salvador, que circula nas áreas mais carentes", avalia.

Para o presidente da Coopstecs, a integração vai permitir que eles deixem de continuar perdendo passageiros. "O passageiro entra no ônibus e quando descobre que não faz a integração, ele desce. Já chegamos a 140 mil passageiros e agora temos menos de 100 mil. A cada dia o passageiro ia fugindo mais. Pelos estudos que foram feitos, o uso do transporte está sendo otimizado pelo passageiro. Com uma passagem só, ele consegue pegar três transportes. Nossa expectativa é de manter nossos passageiros. Não sabemos ainda como esse desenho vai funcionar", explica Abreu.

Segundo a promotora de justiça do Ministério Público, Rita Tourinho, uma das regras do TAC é a exigência de que os ônibus para estar em circulação devem ter, no máximo, oito anos de uso. Segundo o presidente da cooperativa dos permissionários, apenas 60 veículos da frota não atendem a essa exigência. Os permissionários terão um prazo de 120 dias para se adequar às novas regras.

Outra exigência do documento é que o município vai abrir uma licitação para o sistema de transporte complementar até novembro.