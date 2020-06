Amarrado em carro incendiado, motorista de aplicativo é resgatado por PMs

Um motorista de aplicativo foi salvo após uma ação rápida de uma guarnição do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto), da 22ª CIPM. Ele foi encontrado amarrado dentro de um veículo incendiado, no bairro Santo Antônio do Rio das Pedras, em Simões Filho, na manhã desse domingo (31).

Segundo o motorista, ele foi rendido por dois homens em uma moto, no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador, e levado até a localidade. Um dos criminosos ficou na moto, o outro entrou no carro com o condutor e um terceiro homem adentrou o veículo no caminho.

Os bandidos atiraram algumas vezes contra a vítima, mas a arma de fogo falhou. Uma testemunha percebeu e acionou a polícia. Os criminosos, então, atearam fogo no carro com o motorista dentro e fugiram.

Os policiais militares chegaram em seguida e conseguiram resgatar o condutor sem ferimentos, pouco antes de o veículo ser consumido pelas chamas. Nenhum suspeito foi encontrado. O fato foi registrado na 22ª Delegacia (Simões Filho).