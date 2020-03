Amazon aposta em melhor áudio e maior tela no Echo Show 8

Apenas cinco meses depois de lançar o trio Echo, Echo Dot e Echo Show 5 no Brasil, a Amazon aposta num novo dispositivo no país, o Echo Show 8. O lançamento oficial do produto acontece hoje e ele já está disponível na Amazon com preço promocional (R$ 749) até o dia 16. Depois, o valor do gadget subirá para R$ 899.

Mas o que o Echo Show 8 traz de especial? A empresa aposta em dois diferenciais: o som mais potente e nítido e na tela de 8 polegadas, semelhante à de muitos tablets no mercado. A do Echo Show 5 é de 5,5 polegadas, ou seja, um aumento considerável. Assim, o Echo Show 8 passa a ser mais multifuincional, se tornando uma opção melhor, por exemplo, para assistir a séries em serviços de streaming como Amazon Prime, Netflix, GloboPlay, etc..

"Nós esperamos que esse novo Echo Show dê aos consumidores ainda mais possibilidades de usar a Alexa em suas rotinas diárias, além de se divertir com a tela maior e som mais potente", diz Jacques Benain, gerente-geral para dispositivos da Amazon no Brasil, se referindo ao assistente virtual da empresa.

Echo Show 8 traz tela com ótimo tamanho (foto: Divulgação)

O som do Echo Show conta com um alto-falante de neodímio de 2 polegadas com radiador de graves passivo. Assim, a Amazon busca que o produto sirva melhor como entretenimento de áudio. O usuário pode ouvir música em streamers como Spotify e Deezer com acompanhamento de letras na tela.

A tela também facilita a visualização de notícias, aplicativos de entretenimento infantil e o controle de dispositivos da Internet das Coisas (IoT), como monitoramento de câmeras de segurança instaladas num imóvel. Se o usuário tiver um amigo ou parente com um Echo Show 8 (ou o 5 também) é possível realizar chamadas de vídeo ou visualizar mensagens. Dá até para pedir um delivery em aplicativos como o iFood.

Nesse final de semana, confira um review do Echo Show 8 nas edições impressa e digital do CORREIO.