Amazon lança assinatura com músicas, filmes e frete grátis por R$ 9,90

A Amazon lançou no Brasil, nesta terça-feira (10), o serviço de assinatura Amazon Prime, que oferece frete grátis em qualquer compra, acesso ilimitado ao serviço de música, de lmes, além de revistas, jogos e alguns livros por R$9,90 mensais. No plano anual, o valor é de R$ 89,00.

Frete

O frete gratuito funciona para todas as regiões do país, segundo a empresa, sem valor mínimo de compra e o prazo de entrega depende da localidade e do produto.

Em mais de 90 cidades, entre as capitais e principais cidades do Sul e Sudeste, o prazo estimado é de dois dias úteis. Em outras regiões, como Nordeste, varia de cidade para cidade, sendo três dias para Salvador e seis para Recife e Fortaleza, por exemplo.

O frete só será grátis para produtos que estejam no centro de distribuição no Brasil. Se for necessário importá-los a partir do pedido, será cobrada taxa.

Streaming

O serviço de lmes compete com HBO GO, Netix, Hulu, entre outros. O de áudio segue o modelo de Spotify ou Deezer, mas com repertório inferior (2 milhões de títulos). “Gastamos um bom tempo desenvolvendo a curadoria de acordo com o gosto do brasileiro”, diz Alex Szapiro, presidente da companhia no Brasil.

Na comparação com dois aplicativos populares, o Spotify cobra R$ 16,90 no plano individual, oferece podcasts e um arquivo com mais de 40 milhões de músicas. Já a Netix, de vídeo, cobra R$ 21,90. Assim como a Amazon, conta com produções originais.

Quem já é assinante do serviço de lme passa, automaticamente, a ser cliente Prime, pagando R$ 9,90. Para os que ainda não assinam, é possível testar o serviço por 30 dias. A assinatura deve ser feita no site ocial da empresa.