Ambev abre vagas para profissionais com deficiência na Bahia

Uma das maiores marcas de cerveja do país, a Ambev abriu processo seletivo para contratar novos funcionários em Salvador, Ilhéus, Vitória da Conquista, Barreiras, Guanambi e Feira de Santana. As vagas são destinadas a pessoas com deficiência (PCD´s).

Os cargos oferecidos são os de vendedor, promotor e conferente. Os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e é exigido ensino médio completo.

As inscrições para participar do processo seletivo ocorrem até o dia 25 de outubro, exclusivamente, através dos links:

- Vendedor https://ambev.gupy.io/jobs/523992

- Promotor https://ambev.gupy.io/jobs/524140

- Conferente https://ambev.gupy.io/jobs/523791



Segundo a Ambev, não serão recebidos currículos na recepção das unidades. Além da remuneração, os candidatos escolhidos terão benefícios como assistência médica e odontológica, vale transporte, Gympass, ticket refeição, entre outros.



A Ambev produz grandes marcas, como Skol, Brahma, Bohemia, Stella Artois e Budweiser.