Ambev cede espaço de seus comerciais para empreendedores pretos

A Ambev vai destinar parte dos seus espaços de mídia na TV Globo e em outros meios para a valorização de empreendedores pretos. A campanha “Novembro Preto” é uma ação da companhia para reforçar o seu compromisso pela equidade racial e promover a inclusão produtiva.

A empresa tem uma base composta, entre parceiros e fornecedores, por mais de 800 profissionais pretos ou pardos. A estimativa da Ambev é que só neste ano foram movimentados mais de R$ 106 milhões em negócios gerados com empreendedores pretos.

A companhia lançou recentemente o Bora, programa com o qual pretende impactar 5 milhões de pessoas, gerando oportunidades de capacitação, emprego e renda.

“A ação Novembro Preto é uma forma de valorizar nossos parceiros, falar de Consciência Negra, ainda mais neste momento de grande audiência, com a grade tomada por Copa do Mundo e Black Friday. O nosso objetivo é gerar oportunidades, por meio da inclusão do nosso ecossistema, influenciando positivamente clientes, fornecedores, consumidores e inspirar a sociedade”, diz Caio Augusto Miranda Ramos, Diretor de Sustentabilidade da Ambev, executivo responsável pela ação com fornecedores pretos a partir da Aceleradora 100+.

O movimento começou com uma pauta editorial no programa Encontro, oportunidade em que três fornecedores negros da Ambev estiveram presentes para falar sobre a causa e seus negócios junto com os apresentadores Manoel Soares e Patrícia Poeta.

Continuando a aprofundar o assunto, um programa exclusivo irá ao ar no dia 25 de novembro, no intervalo do Jornal Nacional. A pauta também estará presente em mais dois editoriais, no É de Casa do dia 26 e no Domingão com Huck, do dia 27, o qual também contará com a presença de um parceiro da Ambev.

Além disso, mais quatro filmes irão contar com a presença de quatro empreendedores e serão veiculados na grade comercial da Globo.

As ativações, contam com a presença de parceiros reais, integrantes da base de parceiros da Ambev. Inicialmente, a campanha terá a participação de dois bares e cinco fornecedores parceiros de São Paulo, Salvador e Rio de Janeiro – Zanzi Bar (BA), Boteco da Dona Tati (SP), Barkus Educacional (RJ), Agência Boutique.08 (SP), FR Brindes (SP) e Diversidade.io (SP) e Da Minha Cor (SP).