Ambev tem salários de R$ 6.700 para trainees

Estão abertas até o próximo dia 1º de setembro as inscrições para o programa de trainee da Ambev. Podem concorrer a uma vaga nas áreas de business, supply e tecnologia, candidatos de todo o Brasil, de qualquer curso de graduação, e que tenham mobilidade para morar em outros estados. Os aprovados terão direito a um salário inicial de R$ 6.700, além de benefícios como 14º salário e bônus anual, material escolar, vale refeição e assistência médica e odontológica. A seleção é composta de testes online, painéis de negócios e desenvolvimento de cases em equipe. Na reta final, são realizadas entrevistas com altas lideranças da cervejaria. Inscrições no site www.traineeambev.com.br.

Rede de restaurantes abre vagas na Bahia

A rede de restaurantes Burger King está com o processo seletivo aberto para mais de 150 vagas em todo o Brasil. As oportunidades são para atendente, coordenador e gerente de negócios. Há vagas para a Bahia. Os interessados devem se cadastrar no site vagas.com/burgerking.