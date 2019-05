Ambiente multiplicador para inovação

Há dois anos, Salvador ocupava apenas a 18ª colocação em nível nacional no número de startups. Eram apenas 110 representantes desse tipo de empresa em desenvolvimento, com base tecnológica e voltadas à inovação. Em 2019, elas são 198 e a capital baiana está na primeira colocação do Norte-Nordeste e na oitava do ranking da Associação Brasileira de Startups (ABStartups).

“Salvador tem apresentado grandes avanços em toda essa agenda (de inovação), que na Prefeitura começou há dois anos. De lá para cá, a cidade passou a ocupar a liderança no número de startups no Norte e Nordeste. Nós vamos lançar, em breve, uma plataforma de integração desse ecossistema”, comemora o secretário municipal de Cidade Sustentável e Inovação, André Fraga.

Parte dessa evolução se deve a equipamentos como o Hub Salvador. Criado pela Prefeitura, ele tem capacidade para abrigar mais de 100 negócios. Atualmente, o espaço conta com mais de 200 membros alocados nas 70 empresas residentes, sendo que 37 são startups. “Aqui nós estimulamos a criatividade e a produtividade, ajudando nossos membros a crescerem juntos”, destaca o CEO do Hub Salvador Moacy Veiga.

Ecossistema

O ambiente de inovação baiano conta ainda com o Senai Cimatec e Parque Tecnológico da Bahia. Esse último abriga empresas de base tecnológica por meio de chamadas públicas, com prioridade para as áreas de Biotecnologia e Saúde; Tecnologia da Informação e Comunicação; e Energia e Engenharias. Uma dessas empresas ali instaladas é a Topos Informática, que em junho vai disputar a final do Prêmio Nacional de Inovação, iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e do Sebrae.

Para a secretária estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação da Bahia, Adélia Pinheiro, a Topos reflete a um só tempo o espírito inovador presente no Parque Tecnológico e o avanço da produção de TI no nosso estado.

“O momento de premiação sinaliza o potencial de empresas e startups instaladas na Bahia, a excelência de seus profissionais e a capacidade de soluções inovadoras”, diz a gestora.