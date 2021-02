Ambiente virtual garante realização de aulas do Jovem Aprendiz Empreendedor

A capacitação profissional oferecida pelo Projeto Jovem Aprendiz Empreendedor desde 2014 continou a ser ofertada em meio à pandemia de covid-19 graças ao ambiente virtual. A intenção do progama é fortalecer o protagonismo juvenil, permitindo crescimento pessoal, técnico e social visando o mercado de trabalho. Já foram capacitados cerca de 1,5 mil adolescentes e jovens de 14 a 22 anos.

A metodologia aplicada tem caráter interdisciplinar, com a possibilidade de construção do projeto de vida, acompanhamento psicossocial, momentos de integração com os pais e responsáveis dos jovens e participação em atividades culturais.

Os jovens passam por processo seletivo e os selecionados são contratados pelo Parque Social. Eles iniciam a capacitação teórica, que possui conteúdos voltados para a função de auxiliar administrativo, e temas com foco no desenvolvimento pessoal dos aprendizes, com a finalidade de promover reflexões e atitudes de responsabilidade, disciplina, proatividade, autonomia, autoconfiança, agir consciente, cidadania e sustentabilidade.

Na etapa da capacitação prática, aplicam os conhecimentos na função de auxiliar administrativo nos diversos órgãos da administração direta e indireta da Prefeitura de Salvador. A carga horária total do Jovem Aprendiz Empreendedor é de 1.280 horas, sendo 400 horas teóricas e 880 horas de prática profissional, com entrega de certificado ao final da formação.

A educadora social responsável pela disciplina Introdução à Administração, Fernanda Becevelli, diz que a experiência de ensinar on-line tem sido surpreendente. “Trabalho desde 2009 com turmas de jovens aprendizes, sempre por meio presencial, nem híbrido era, e todo jovem quer tudo para ontem. Então, no começo, fiquei meio preocupada em trabalhar com eles de forma totalmente on-line. Como segurar esses jovens durante quatro horas na frente da tela?", diz.

A resposta veio rapidamente. "Fiquei maravilhada com os meninos. Participaram muito na disciplina, traziam experiências que eles já tiveram com a leitura de um livro, um filme ou mesmo no mercado de trabalho”, afirma.

Primeira vez

Essa é a primeira experiência do Parque Social com a metodologia on-line. Os jovens estão sendo capacitados através da plataforma Google Classroom. Para auxiliar os participantes do projeto no acesso aos conteúdos, foi feita a entrega de 300 tablets aos jovens, em janeiro.

Na última sexta-feira (12), foi iniciada a terceira disciplina formativa, Língua Portuguesa, que acontece até o próximo dia 26, com 44 horas de carga horária. Já foram ministradas as disciplinas Ambientação e Acolhimento, Atendimento ao Público e Introdução à Administração.

Após a etapa inicial, ocorrerá a capacitação teórica continuada, com início em abril de 2021 e previsão de término em abril de 2022, tendo uma carga horária total de 192 horas. A etapa continuada ocorre de maneira concomitante à Capacitação Prática, com início em abril de 2021 e previsão de término em maio de 2022, com carga horária total de 880 horas, sendo executada nos órgãos da Prefeitura.

Todo o percurso formativo, além de supervisão no órgão, conta com o acompanhamento contínuo do Parque Social, assegurando a eficácia na execução das tarefas e no desenvolvimento formativo.