Ambulância quebra durante transferência e paciente de 66 anos morre

Uma idosa de 66 anos morreu nesta terça-feira (27), em Feira de Santana, após a ambulância que faria sua transferência para uma unidade de saúde quebrar durante o trajeto. Ivonete Santos Nascimento estava internada em estado grave, após sofrer infarto agudo do miocárdio. Ela seria deslocada da Policlínica do Parque Ipê para o Hospital Geral Clériston Andrade (HGCA).

Antes de iniciar o procedimento, a paciente foi estabilizada clinicamente pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que procedeu com a transferência em seguida em uma UTI Móvel. O veículo, no entanto, começou a apresentar problemas logo após a partida. Uma segunda UTI Móvel foi acionada para dar suporte ao atendimento. A paciente foi novamente removida para a unidade de saúde de origem após sofrer uma nova parada cardíaca, de acordo com o G1.

O SAMU de Feira de Santana afirmou que as ambulâncias são revisadas periodicamente, e que UTI Móvel que apresentou problema é um veículo ano 2017, com cinco anos de uso. O órgão disse que irá apurar a causa do problema mecânico do veículo