Ambulantes de Salvador terão isenção em taxas de licenciamento

Os ambulantes de Salvador terão isenção fiscal e não vão precisar pagar mais taxas para solicitar alvarás para a prefeitura e os . A novidade foi anunciada pelo prefeito Bruno Reis, nesta terça-feira (16).

"Vamos dar um conjunto de isenções fiscais para que vocês possam trabalhar de maneira regular. Para isso precisamos trabalhar de forma organizada, e o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo a remissão dos débitos as taxas de licenciamento, dos anos de 2020 e 2021 e vocês estão isentos dessa taxa", anunciou o prefeito, durante novo fardamento e certificado de participação das oficinas de capacitação dos ambulantes do Centro Histórico.

A partir de 2022, eles pagarão um valor simbólico pelo licenciamento. "Daqui um ano os preços estarão reduzidos, quase um preço simbólico, mas que é necessário ser pago. O que o prefeito quer é que vocês trabalhem, mas que seja de forma regularizada. Relações regularizadas, claras, transparentes são melhores para todos", completou.

Bruno também anunciou que os ambulantes terão acesso a um crédito facilitado para investirem no próprio negócio, a partir do final do mês. "A prefeitura vai estar emprestando dinheiro a juros baixíssimos, com uma carência grande para que vocês possam investir no seu negócio e aumentar a renda. Até o final do mês, o aplicativo vai estar disponível", disse o prefeito.

Capacitação

A ação faz parte da primeira etapa do Sou Salvador, que envolveu realização de workshops entre julho e agosto, além de orientação promovida pelos agentes de empreendedorismo do Parque Social. O objetivo é aperfeiçoar a mão de obra dos ambulantes da cidade, promovendo o crescimento pessoal e profissional dos trabalhadores, além da melhoria na recepção e na qualidade do atendimento prestado a baianos e turistas.

O programa municipal é desenvolvido pelas secretarias de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), de Ordem Pública (Semop) e de Cultura e Turismo (Secult), em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Wakanda Educação Empreendedora, Programa Nacional de Desenvolvimento do Turismo em Salvador (Prodetur), Parque Social e Unifacs.