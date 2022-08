Ameaça de bomba em ônibus assusta passageiros e interdita Estação Mussurunga

Uma suspeita de material explosivo mobilizou equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), na tarde dessa quarta-feira (24), na Estação Mussurunga, em Salvador. Os militares foram acionados após um passageiro localizar uma caixa abandonada no interior do ônibus que parou na estação.

Um trecho da estação foi isolada para que a equipe avaliasse o conteúdo da caixa. O objeto foi detonado por volta das 17h30. O que sobrou do material foi enviado para a perícia, que deve verificar se o objeto era de fato explosivo.

A Estação Mussurunga foi liberada em seguida e os ônibus voltaram a circular no local.

Segundo a TV Bahia, o representante do Sindicado dos Rodoviários, Daniel Mota, informou que o material foi deixado por um dos 25 passageiros que desceram no terminal. O ônibus saiu de Cajazeiras 11 e chegou na Estação Mussurunga por volta das 15h30, quando uma pessoa percebeu que alguém havia deixado a caixa no local.

Imagens das câmeras de segurança do coletivo foram levadas para a garagem e, segundo a TV Bahia, após análise será possível identificar quem deixou o objeto no ônibus.