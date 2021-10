América-MG x Bahia: onde assistir, horário, escalações e arbitragem

O Bahia visita o América-MG neste sábado (16), pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será importante na briga contra o rebaixamento: o Esquadrão está no Z4, em 17º lugar, com 27 pontos. Já o Coelho, que tem um jogo a mais, é o 12º colocado, com 31 pontos. Confira as informações da partida:

Onde assistir?

O jogo entre América-MG e Bahia terá transmissão do Premiere. Depois da partida, você confere todas as informações no correio24horas.

Horário

O confronto será no estádio Independência, em Belo Horizonte, às 21h.

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli, Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Fabrício Daniel e Felipe Azevedo. Técnico: Diogo Giacomini (interino).

Bahia: Danilo Fernandes, Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Mugni; Raí Nascimento, Gilberto e Juninho Capixaba. Técnico: Guto Ferreira.

Arbitragem

Arbitragem: Alisson Sidnei Furtado, auxiliado por Fábio Pereira e Cipriano da Silva Sousa (trio do Tocantins).

VAR: Rafael Traci (SC).