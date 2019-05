Americana que nasceu com 243 gramas é o menor bebê do mundo a sobreviver

Com apenas 23 semanas, a pequena Saybie nasceu e se tornou a menor bebê do mundo a sobreviver. Ela nasceu em dezembro, no Sharp Mary Birch Hospital for Women & Newborns, na Califórnia (EUA).

Ela nasceu com 243 gramas e media 23 centímetros, ou seja, 7 gramas menor que o do bebê que até então detinha o recorde, nascido na Alemanha.

(Foto: AFP)

Os médicos disseram à família que ela teria poucas horas de vida, mas não foi o que aconteceu. Saybie teve alta pesando 2,26kg e 40cm, com boa saúde, segundo um comunicado do hospital.

O nascimento prematuro aconteceu devido à pressão da mãe. "Disseram que tinha pré-eclâmpsia (complicação da gestação potencialmente severa que se caracteriza por pressão alta). Passava dos 200. Disseram que tinha que dar à luz rápido", lembrou a mãe.

"Foi o dia mais assustador da minha vida. Passei mal, achei que fosse da gravidez", completou.

(Foto: AFP)