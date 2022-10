Americanas oferece mais de 5 mil vagas para temporários

A Americanas S.A.(carreiras.americanas.com/vagas) está oferecendo mais de 5 mil oportunidades de emprego temporário para reforçar a operação de Black Friday e Natal em todo o País. O critério adotado para contratação reside em pessoas dinâmicas, ágeis, resilientes, com foco em resultados e disponibilidade de horário. Para se candidatar a vaga, o candidato precisa ser maior de 18 anos e ter ensino médio completo. As oportunidades não exigem experiência e há possibilidade de efetivação.

A companhia que reúne Americanas, Submarino e Shoptime, distribuirá as vagas para as mais de 1.800 lojas físicas da marca Americanas em todos os Estados do Brasil, além dos mais de 200 hubs e Centros de Distribuição (CDs) pelo País. Há oportunidades para cargos de operação logística, operação de loja, agente de atendimento, manuseio de empilhadora, manobrista e estão também disponíveis no portal 1 MiO (Um Milhão de Oportunidades), iniciativa liderada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unifec) para a promoção da empregabilidade entre jovens em situação de vulnerabilidade social.

Para trabalhar na operação logística da Americanas S.A., há vagas para atuação nos Centros de Distribuição e hubs nos Estados de Pernambuco, Bahia, Ceará, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e no DF. As oportunidades estão em cargos na operação de CDs, em posições como operador de logística, fiscal, agente de atendimento, operador de empilhadeira, assistente e manobrista.As lojas físicas da Americanas, presentes em mais de 900 cidades do País em todos os Estados, têm vagas disponíveis para o cargo de operador da loja.

O processo seletivo é realizado 100% online e conta com testes de Matemática, Português e Conhecimentos Gerais. Além de salário compatível com o mercado, os contratados pela Americanas S.A. receberão benefícios como vale-transporte, alimentação no local ou vale-refeição.