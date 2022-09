Americano que disse que jogaria avião em mercado vai responder por ameaça terrorista

O americano Cory Patterson, que ameaçou jogar um avião furtado de um aeroporto no Misssissippi em um mercado no sábado (4) foi acusado pelas uatoridades de furto e terrorismo. Ele não tinha licença para voar, apesar de ter certa experiência no assunto, segundo o Departamento de Polícia de Tupelo. Ele tinha um certificado de 2013 de estudante de piloto.

Cory, de 29 anos, é funcionário de uma empresa que tem atuação no aeroporto de Tupelo. Ele trabalhava abastecendo aeronaves. Ontem, por volta das 5h20, ele furtou um avião e ameaçou jogar a aeronave contra um supermercado Walmart.

NOW - Pilot threatens to crash a hijacked aircraft into a Walmart in Tupelo, Mississippi.pic.twitter.com/ITcj757113 — Disclose.tv (@disclosetv) September 3, 2022

Segundo John Quaka, chefe de polícia da cidade, ele foi convencido a pousar durante negociação. " Negociadores do Departamento de Polícia de Tupelo entraram em contato com o piloto e conseguiram convencê-lo a não realizar essa ação e a pousar o avião no aeroporto de Tupelo. Ele estava perto de ficar sem combustível", explicou.

O homem não tinha experiência suficiente para fazer a manobra de pouso no aeroporto. Ele acabou conseguindo descer em uma área de zona rural, depois de voar por quase 6h.

A polícia ainda investiga o que motivou a ação criminosa. O supermercado alvo da ameaça foi evacuado.