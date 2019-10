Americanos e inglês recebem o Nobel de Medicina 2019

Os cientistas William G. Kaelin Jr., Sir Peter J. Ratcliffe e Gregg L. Semenza receberam o Prêmio Nobel de Medicina 2019. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (7) em Estocolmo, na Suécia. Eles são responsáveis pela pesquisa sobre "como as células sentem e se adaptam à disponibilidade de oxigênio".

No Twitter, a organização do prêmio explica que o trabalho dos cientistas “revela os mecanismos moleculares que demonstram como as células se adaptam às variações no fornecimento de oxigênio”.

Os vencedores são dois norte-americanos e um inglês. William Kaelin, nascido em 1957, em Nova Iorque, é especialista em medicina interna e oncologia. Gregg Semenza, também nascido em Nova Iorque, em 1955, é pediatra e o britânico Peter Ratcliffe, nascido em Lacashirem, em 1954, é perito em nefrologia.

Nesta semana ainda serão anunciados Nobel da Física, o Nobel de Química e os Nobel da Literatura de 2019. Na sexta, deve ser anunciado o Nobel da Paz. Na semana seguinte, será anunciado o Nobel da Economia.