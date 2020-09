Amigas morrem após caírem em cachoeira de 30 metros em SC

Foto: Reprodução

Duas amigas morreram após caírem em uma cachoeira de Lages, em Santa Catarina. O acodente ocorreu no fim da tarde deste domingo (13) e aconteceu porque uma delas escorregou e a colega, ao tentar segurá-la, também se desequilibrou. As informações são do G1.

As duas, que tinham 18 e 19 anos, despencaram de uma altura de aproximadamente 30 metros, em um local de difícil acesso. A equipe de resgate precisou usar um helicóptero na localidade do Salto Rio Caveiras.

Bruna Rafaela Vellasquez, de 18 anos, morreu ainda no local. Monique Medeiros de Almeida, de 19 anos, ainda chegou a ser resgatada com vida e foi levada ao hospital com ferimentos graves, mas não resistiu e morreu ao dar entrada na unidade de saúde.

Segundo os profissionais que prestaram socorro, o lugar onde as jovens estavam é proibido para visitação, mas visitantes acabam indo até o local atraídos pela paisagem.