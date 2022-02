Amma Chocolate Orgânico deve investir R$ 3,5 milhões em indústria em Salvador

Localizada em Salvador, a Amma Chocolate Orgânico pretende investir R$ 3,5 milhões na modernização da sua unidade industrial destinada à fabricação nibs de cacau orgânico chocolate orgânico, biodinâmico, convencional e chocolate theobroma. Além de manter os 17 empregos diretos já existentes, a empresa deve promover a criação de 33 novos postos de trabalho, diretos e indiretos. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (9), durante a assinatura de protocolo de intenção com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.



“O cacau baiano tem muita força, tanto que recentemente, segundo os dados da Associação Nacional das Indústrias Processadoras de Cacau, a Bahia assumiu a posição de maior produtora de cacau do País”, destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Nelson Leal.



As fazendas de cacau da Amma ficam no sul do estado, nas proximidades de Ilhéus, Itabuna e Itacaré. Na capital baiana, funcionam a planta fabril e as lojas temáticas. Para a capital da França, a marca baiana exporta o chocolate e mantém uma loja modelo.

