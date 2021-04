Amor de Mãe: após sequestro de bebê, polícia acha esconderijo de Thelma

Thelma (Adriana Esteve) vai desaparecer depois de sequestrar Caio, filho de Danilo (Chay Suede) e Camila (Jéssica Ellen) em Amor de Mãe. A suspeita de todos é de que a vilã viajou com o garoto para o exterior, já que ela vai levar o passaporte e euros, mas a polícia vai achar o esconderijo da comerciante. Caio vai ser resgatado e Thelma será presa.

Depois que Thelma pegar o bebê em um descuido de Danilo e Camila, que vão voltar à casa onde moravam com ela para pegar algumas coisas, a polícia vai ser acionada. Os agentes vão rastrear os telefones para tentar encontrar uma pista, mas Danilo acredita que a mãe de criação não vai fazer contato. "Eu acho que ela não vai ligar. Minha mãe não levou meu filho pra pedir resgate, ela levou para ficar com ele", acredita.

O ator Bruce Gomlevsky fará participação especial como o delegado responsável pelo caso, segundo a colunista Patrícia Kogut, de O Globo. Ele vai começar as buscas e acaba localizando a vilã com a criança em um hotel. Segundo Kogut, ainda não se sabe se Thelma ficará de fato presa ou se vai morrer - desde o início da novela ela foi diagnosticada com um aneurisma perigoso.

Danilo vai à polícia

Danilo e Camila vão perceber, depois de encontrar novos documentos que comprovam a venda do restaurante para Álvaro (Irandhir Santos), que foi Thelma quem mandou matar a nora. Ele já vai saber a essa altura que ela matou a mãe de Camila e também forjou o suicídio de Jane (Isabel Teixeira). "Eu estou aqui para denunciar essa mulher por dois homicídios e uma tentativa de assassinato", diz o rapaz à polícia.

Danilo ainda vai dar uma entrevista ao vivo em que chamará Thelma de assassina - ela vai assistir a reportagem e ficará abalada.

Amor de Mãe voltou ao ar depois de ter as gravações interrompidas por conta da pandemia. O capítulo final será exibido nesta sexta (9). Deepois, a Globo exibirá a reprise de Império (2014). A novela inédita Um Lugar ao Sol foi adiada para o segundo semestre.