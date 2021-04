Amor de Mãe: Danilo desmascara Thelma e descobre que Lurdes está viva

A reta final de Amor de Mãe vai pegar fogo. Nos próximos capítulos da novela, Danilo (Chay Suede) ficará muito desconfiado de Thelma (Adriana Esteves) e decidirá investigar os passos da mãe. Ele ficará surpreso com as descobertas.

Tudo começará quando ele não se conformar com uma doação de R$ 20 mil da mãe para o tratamento de uma menina que ele sequer conhece. Desconfiado, ele vai investigar todo o histórico financeiro de Thelma e descobrirá o pagamento do aluguel do casebre usado pela vilã como cativeiro para manter Lurdes (Regina Casé) presa.

O chef decide ir até a imobiliária e, ao fazer várias perguntas, acabará descobrindo que a mãe está alugando um sítio no meio do nada.

A gota d'água será quando Thelma aparecer em casa com alguns ferimentos, após uma briga que terá com Lurdes no cativeiro. Ele então decidirá ir até o sítio para descobrir o que a mãe esconde.

Ao chegar no local, o rapaz terá uma grande surpresa ao encontrar pertences de Lurdes, que a essa altura já terá fugido. Ao procurar pelas redondezas, ele encontrará a protagonista da novela.

O folhetim chega ao final na próxima sexta (9).