Amor de Mãe deve abordar coronavírus e alguns personagens podem ser infectados

Fora do ar momentaneamente por conta da pandemia do coronavírus, que impediu as gravações, a novela "Amor de Mãe" irá abordar a temática da covid-19. Tirando proveito da dificuldade e aproveitando o período sabático forçado, a autora Manuela Dias está reescrevendo alguns detalhes da trama das 9.

Em entrevista ao portal Notícias da TV, ela disse que alguns personagens novela devem ser infectados.

"Estou construindo essa resposta também para mim… O que posso dizer é que no momento, esse é o meu estudo: colocar o coronavírus na novela. E seguindo esse caminho, certamente alguns personagens podem ser infectados", disse ao Notícias da TV.

Apesar disso, a autora disse no bate-papo com o site que a protagonista Ludes (Regina Casé) não ficará menos amorosa com os filhos. A dificuldade ficará por conta dos casais com seus beijos apaixonados.

"Nada vai mudar a Lurdes como ela é. Assim como a quarentena não mudou nossas essências. Mesmo que precisemos fazer ajustes para seguir o protocolo, acho que Lurdes seguirá sendo amorosa com os filhos. Já sobre os casais, isso é grande curiosidade para todos, inclusive para mim. Como sou uma otimista, acredito que daqui até o começo das gravações tudo estará ajusto", projetou.