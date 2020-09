Amor de Mãe: Leila e Penha se juntam para matar Belizário

O fim da linha vai chegar para Belizário (Tuca Andrada) em "Amor de Mãe". Segundo o jornal Extra, ele será assassinado por Penha (Clarissa Pinheiro) e Leila (Arieta Corrêa).

As duas amigas que viraram desafeto vão se unir para envenenar o bandido cruelmente durante um jantar. Depois, vão dar sumiço no corpo do policial corrupto.

A ideia do assassinato será de Penha, que vai ficar irritada porque Belizário não faz nada para ajudá-la a sair da cadeia. Ela também vai considerar o crime como uma vingança pela morte de Wesley (Dan Ferreira).

Apesar da retomada das gravações, seguindo vários protocolos para evitar a disseminação do coronavírus, Amor de Mãe só deve voltar a ser exibida em 2021.