'Amor de Mãe': louca para ser avó, Thelma fura preservativos de Danilo

Thelma (Adriana Esteves) vai provar mais uma vez que não tem limites. Com medo de morrer antes de ser avó, já que descobriu um aneurisma, a amiga de Lurdes (Regina Casé) vai dar uma ajudinha ao filho.

Para conseguir o que quer, a dona de restaurante decide furar os preservativos de Danilo (Chay Suede). Para isso, ela dá uma desculpa para ir ao restaurante de seu Nuno, inventa que vai deixar alguns casacos para o filho e aproveita para vasculhar as coisas dele.

Ao encontrar um caixote no quarto do jovem, ela pega as camisinhas e faz pequenos furos nas embalagens. Já em casa, ela pega um calendário e faz um círculo na data do dia, escrevendo "Dia D".

Depois de colocar o plano em ação, Thelma confessa a Gabo (Felipe Duarte), ela revela que já está planejando a decoração do quarto do futuro neto.

"Olha, Gabo... Estou pensando em uma decoração com motivo marítimo, sabe? Azul clarinho, peixinhos, corda... Vai ficar lindo, né?"

O português estranha.