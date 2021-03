'Amor de Mãe': saiba como Thelma vai fazer todos acreditarem que Lurdes morreu

Thelma (Adriana Esteves) vai colocar em prática um plano mirabolante para que Danilo (Chay Suede) descubra a identidade da mãe biológica em 'Amor de Mãe'.

Tudo vai começar quando Lurdes (Regina Casé) descobrir que Danilo é na verdade o seu filho desaparecido. Ao confrontar Thelma sobre a situação, a doméstica será sequestrada e presa em um cativeiro.

Serão dois meses prendendo Lurdes, até que Thelma vai perceber que os filhos da amiga não vão desistir de encontrá-la. Então entrará em cena um plano macabro para forjar a morte da doméstica.

Thelma vai comprar um corpo no mercado clandestino e o queimar em um casarão abandonado com um ácido. Ela ainda colocará as roupas e uma mecha de cabelo de Lurdes.

Após o corpo ser encontrado, irreconhecível por causa da ação do ácido, os peritos vão realizar exames nas coisas encontradas e determinar que é o corpo da doméstica. A notícia da polícia deixará os filhos de Lurdes inconsolados. As informações são da colunista Carla Bittencourt.