Ana Cañas é atingida por ovo durante show na Bahia: 'Merecia respeito'

A cantora Ana Cañas desabafou depois de ser atingida por uma ovada durante um show em Mucugê, na Chapada Diamantina no último domingo (18), quando participava da Festa Literária da cidade.

"Me jogaram um OVO da plateia no último show. Após cantar as quatro primeiras músicas do show - que falam abertamente sobre a sexualidade feminina e a derrubada do patriarcado, um ovo atravessou o palco e explodiu no chão", começou a cantora. Ela escreveu que quando foi atingida pela "energia agressiva" sentiu que recebeu um choque de realidade "da mediocridade". "Alguém que, provavelmente, premeditou o ato, guardando um ovo na bolsa. OU SEJA: estamos incomodando", continuou.

Para Cañas, a agressão tem relação com o conteúdo da sua arte e seu discurso sobre a despadronização dos corpos e a beleza das mulheres reais. "Nós já tínhamos sofrido tentativa de censura em shows (homens invadiram a house mix ameaçando desligar o som da mesa), já reviraram meu camarim e jogaram meus pertences no chão, já ameaçaram chamar a polícia enquanto eu cantava "lambe-lambe" na passagem de som.

Mas um ovo, confesso que nunca", escreveu.

No momento, a cantora diz que pediu que a pessoa que estava incomodada se retirasse do show e afirmou que merece respeito "por ser mulher, por ser artista e estar fazendo o meu trabalho".

Apesar desse momento, ela diz que o show na Bahia "foi um dos mais bonitos do ano". "O público baiano me emocionou diversas vezes cantando todas as músicas e manifestando carinho extremo", elogiou. "Aquelxs não podem suportar a idéia de um mundo assim, guardem seus ovos, voltem pra casa e melhorem. que uma LUZ atinja os seus corações. Sou veg,ana mas faço desse ovo um omelete de amor pra geral", finaliza.