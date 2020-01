Ana Coelho prepara evento especial para celebrar os 50 anos da TV Aratu

A TV Aratu irá comemorar os seus 50 anos com um grande evento, no dia 30 de janeiro, no Teatro Castro Alves, no Campo Grande, em Salvador. Apenas para convidados, a noite contará com participações especiais, inclusive de Caetano Veloso e de Russo Passapusso, vocalista da BaianaSystem.

Em conversa com a coluna Alô Alô, a empresária Ana Coelho, CEO da Aratu, destacou a importância da celebração: “ É um momento muito especial para a nossa história. Estamos preparando esse espetáculo como algo que vai realmente ficar na memória dos nossos parceiros, amigos, colaboradores e pessoas que ajudaram a construir a nossa trajetória de sucesso. É uma forma de agradecer e de celebrarmos juntos. A noite vai contar com muitas surpresas para o público”.

Ana Coelho (Foto: Bruno Brito)