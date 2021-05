Ana Hickmann constrói lago no quintal de mansão em Itu

A apresentadora Ana Hickmann construiu um lago de 32 m² no próprio quintal. A apresentadora gravou o processo de construção do lago artificial para mostrar em seu canal no YouTube. O primeiro episódio vai ao ar nesta segunda, a partir das 20h.



A apresentadora e a família se mudaram para a cidade de Itu, no interior de São Paulo, no final de 2020. Desde então, Ana Hickmann tem compartilhado detalhes da mansão nas redes sociais. Ela já mostrou uma casa na árvore feita para o filho, Alexandre, e uma horta particular, além de uma piscina gigante.