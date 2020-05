Ana Hickmann desmente que espera segundo filho: 'Não estou grávida'

Ana Hickmann negou que esteja esperando seu segundo filho. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (1º), a apresentadora revelou que recebeu uma série de votos de parabéns e ligações pela 'novidade'. Porém, ela disse que eram fake news e que não está grávida.

"Essa manhã fui surpreendida com uma série de mensagens e também de ligações de amigos e pessoas que trabalham comigo me dando parabéns. Me dando parabéns. Fiquei surpresa, estavam me perguntando se estou grávida do meu segundo filho. Galera, não estou grávida. A notícia da minha segunda gestação não é verdade. Gostaria que fosse, mas não é", disse.

O boato que a apresentadora estaria grávida começou com o jornalista Leo Dias, do Uol. Na manhã desta sexta, ele publicou na sua coluna que Ana esperava mais um filho. O CORREIO republicou a história.

Aos 39 anos, Ana Hickmann é casada com Alexandre Corrêa desde 1998 e é mãe de Alexandre, de 6 anos.