Ana Lucia Menezes, dubladora de 'Peppa Pig' e 'Rebelde', morre aos 46 anos

A dubladora Ana Lucia Menezes, conhecida por participações em produções como Peppa Pig, Teletubbies, Rebelde e Todo Mundo Odeia o Chris, morreu nesta terça-feira (20), no Rio de Janeiro. Aos 46 anos, Ana Lucia estava internada desde o dia 13, quando sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

A notícia da morte foi confirmada pela filha de Ana Lucia, a também dubladora Bia Menezes. “Esse texto estava preparado desde sexta, eu já sabia. Você não voltou para mim. Mas voltou para sua casa. Seu lar. Sua morada ao lado do nosso Pai. E estou grata a Deus por isso, grata a Deus por te levar para os braços Dele, grata a Deus por fazer, não foi do nosso jeito, mas foi da maneira mais perfeita possível, como tudo que Ele faz", escreveu Bia em post no Instagram.

Bia escreveu que a mãe lutou até o último minuto e agora vai descansar. “Você escreveu uma história aqui, e eu terei a obrigação de continuá-la porque sei que seria exatamente como você gostaria que eu fizesse", acrescentou. "Eu te amo e sempre te amarei".

Ana Lucia chegou a divulgar vídeos depois de ser internada, falando do AVC e atualizando sobre sua situação médica. Mas ela precisou ser sedada. Ontem, Bia contou que a mãe seria retirada da sedação para ver como reagiria, mas a dubladora acabou não se recuperando.