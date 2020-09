Ana Maria Braga conta que quebrou o braço ao fugir de assédio sexual de diretor de TV

A apresentadora Ana Maria Braga revelou, durante participação no programa Roda Viva, que sofreu uma tentativa de assédio sexual de um diretor de televisão. Ao fugir do ato, ela caiu de uma escada e quebrou um braço.

Ana Maria não citou o nome do assediador, a empresa e o ano em que ocorreu. "O assédio não foi feito fisicamente porque eu estava na sala de um diretor. Ele tinha pedido um projeto para mim, que ia ser muito bom para a televisão brasileira. Fiz um projeto lindo. Fiquei 15 dias trabalhando no projeto. Acreditando que eu pudesse sair do programa da tarde e ter um programa a noite na televisão", contou.

A apresentadora disse ainda que se viu uma situação constrangedora. "Quando levei [o projeto], ficou na mesa dele. Ele me olhou, levantou da mesa e veio para cima de mim. Fiquei absolutamente estupefata. Ele falou: 'Olha, venha cá'", detalhou. "E eu fugi. Quando eu fugi da sala dele, saí com tanto ímpeto, que tinha uma escada. Despenquei da escada do nono andar até o oitavo, que era o departamento comercial. Alguém me socorreu e me acudiu. Eu quebrei o braço", relatou.

Após o assédio, ela deciciu denunciar o diretor. "Eram os Diários Associados na época. Eu fui e marquei uma reunião lá na rua Sete de Abril para falar daquele indivíduo para o chefe geral da nação que eu trabalhava", relembrou. A jornalista Vera Magalhães, apresentadora do Roda Viva, questionou se ela gostaria de dar nome do profissional e do veículo em que trabalhava na época. "Não há necessidade. Todo mundo já percorreu seu caminho. Um, pelo menos, já morreu. O outro eu não sei. Ficou como estava. Ele continuou sendo o que era lá [dentro]", lamentou.

A apresentadora do Mais Você relembrou que anos depois, quando dirigia o setor comercial das revistas femininas da Editora Abril, reencontrou seu assediador por acaso em um restaurante de São Paulo. "Quando ele olhou para mim, ele abaixou o olho e se mandou".