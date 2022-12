Ana Maria Braga se confunde e chama Tiago Leifert de 'namorado' ao vivo

A apresentadora Ana Maria Braga cometeu uma gafe na edição do "Mais Você" desta sexta-feira (2). Ela chamou Tiago Leifert de "namorado" por engano.

O ato, que foi levado com bom humor por ambos, aconteceu quando Ana Maria apresentava o convidado do "Mais Você". Tiago atualmente participa das transmissões do Globoplay como narrador.

"Eu trouxe também, está aqui na minha mesinha um pão. Esse pão sem glúten especial é para o meu namorado. Meu namorado não, meu convidado", disse Ana Maria Braga, que começou a rir ao perceber a gafe. "Você vê que eu penso muitas coisas ao mesmo tempo", explicou a apresentadora.

Tiago Leifert brincou com a confusão da apresentadora. "Como você me entrega assim? Ia dar a notícia mais tarde, a gente precisa combinar. Ia entregar a noite na nossa casa. Gosto demais de você Ana, minha namorada", ironizou.

O narrador é casado com Daiana Garbin há dez anos, e o casal tem uma filha.