Ana Maria Braga vai ajudar a vender farinha de mandioca produzida no Recôncavo baiano

Ana Maria Braga e Daniel Frota fecham parceria para vender farinha baiana

A apresentadora Ana Maria Braga vai ajudar a vender a farinha de mandioca feita no Recôncavo baiano. A marca baiana Babette, do empresário Daniel Frota, fechou um contrato com a global para usar o nome e a imagem da artista em um dos seus produtos: a farinha, que é produzida na região por pequenos produtores rurais. De acordo com Frota, a decisão de fechar uma parceria comercial com a apresentadora, é para aumentar a distribuição do produto, ganhar escala, e fazê-lo chegar a todo o território nacional. Os dois estão tão afinados que Ana Maria anda fazendo ações de merchandising da marca no programa Mais Você.



Balada de letras

O escritor português Valter Hugo Mãe, autor de 30 obras e um dos grandes nomes da literatura portuguesa da atualidade, é um dos convidados da quinta edição da Balada Literária da Bahia que acontece entre os dias 21 e 25 de agosto, na capital baiana. Hugo Mãe vai lançar aqui, no Espaço Cultural da Barroquinha, no sábado (24), a nova edição da obra Contos de Cães e Maus Lobos, seu primeiro livro de contos pela editora Biblioteca Azul.

Escritor português Valter Hugo Mãe volta à Bahia

Al mare

Com quatro unidades em funcionamento, a Barraca do Lôro está programando mais uma edição do seu tradicional Réveillon 7 Ondas. Antes, no dia 31 deste mês, a família Lôro realiza mais um Festival Pura Vida que reúne esporte, música e moda. Fundada em 1995, a rede foi recentemente apontada pela revista Forbes, como um dos lugares mais bacanas da cidade.

Terraço da Barraca Lôro Stella Mares

Tour de bike

Um tour por quatro países europeus rodando de bike em 15 dias, percorrendo mais de 550 km pela Alemanha, Áustria, Suíça e Itália. Esse é o desafio que as empresárias baianas Edza Brasil (Singular Pharma), Mônica Burgos (Avatim), Márcia Miranda (Avatim) e Arlene Vilpert (FIEB) vão encarar a partir do dia 4 de setembro. O quarteto vai se unir a outras mulheres empreendedoras do estado do Paraná numa maratona de bem estar, esporte e autoconhecimento.

Empresárias Arlene, Mônica e Edza vão viajar o mundo de bike

Cores & tons

Uma das apresentadoras do programa Decora (GNT), a escritora Chris Campos fará a palestra Cores e Humores, falando sobre a influência das cores dos ambientes no comportamento das pessoas, no próximo dia 27 de agosto, às 19h, no auditório da Ferreira Costa, Paralela.

Chris Campos vai fazer palestra sobre cores na decoração

Cozinha com selo

O chef Murilo Brocchinni celebra os 35 anos de cozinha com um selo comemorativo. O lançamento acontece neste final de semana, durante a terceira edição do Festival Tempero Bahia, no Passeio Público, no Campo Grande, das 11 às 21h. “A Milo Arte na mesa foi criada para firmar um compromisso com meu público oferecendo uma gama de produtos cheios de personalidade e de sabores inusitados”, diz o cozinheiro.

Chef Murilo Brocchinni comemora 35 anos de carreira com selo

Brinde ao café

A Pernod Ricard traz para o Coffetown, na próxima segunda-feira (19), o mixologista Dilton Sales para ministrar um curso de coquetéis com técnicas de café, voltado para bartenders e baristas.

Dilton Sales vai ensinar a fazer drinques com café

Beleza pura

Salvador vai sediar uma feira de beleza que reunirá as principais tendências da indústria de estética, cosméticos e saúde. A primeira edição do Bonita Brasil Beauty será no Porto Salvador Eventos, entre os dias 15 e 17 de setembro, apresentando os lançamentos da temporada 2019/2020. Dentre os destaques desta edição está o maquiador oficial da Wella, Kal Nascimento.



Suor e cerveja

O Biergarten, evento que tem como alicerce a cerveja e boa música, confirmou a data da próxima edição para o próximo dia 25, no Trapiche Barnabé. E esta temporada, que começa às 15h, promete voltar às raízes através da trilha sonora que começa com clássicos do pop/rock brasileiro dos anos 1980 e 1990, sob o comando de Faustão e os Mongas, e segue com o trabalho solo de Luciano Lutte, criador da banda Mosiah Roots, Luciano Lutte.