Ana Maria dá apoio a Fátima após descoberta de câncer: ‘Esse susto vai passar logo’

A apresentadora Ana Maria Braga mandou uma mensagem de apoio e solidariedade à colega de emissora, Fátima Bernardes, depois que a apresentadora do Encontro, na TV Globo, descobriu um câncer no útero em estágio inicial.

A apresentadora do Mais Você relembrou que também enfrentou o câncer algumas vezes e disse que, apesar do susto com a notícia, Fátima vai superar e o medo da doença vai se transformar em motivação.

“Parece muito assustador. Mas ainda bem que você descobriu no estágio inicial. Descoberto na fase inicial, as chances de cura aumentam”, afirmou a loira.

“Sei que dentro de você tem uma força que nem você imagina que tem. Isso aparece quando você se vê diante de um problema e sabe que pode superar. Sei que você é essa mulher e vai estar de volta já, já. Esse susto vai passar logo”, complementou.

Fátima Bernardes está afastada do Encontro por tempo indeterminado. Ela deixou as funções para fazer uma cirurgia e se dedicar à recuperação. O anúncio da doença foi feito numa postagem, nessa quarta.

“Estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho pra fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham”, explicou Fátima.

“Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros”, concluiu.