Ana Maria rebate Bolsonaro: 'País de marica porque é um país de guerreiros'

A apresentadora Ana Maria Braga abriu o programa nesta quarta-feira (11) rebatendo uma fala do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que ontem falou em "um país de maricas" ao comentar as mortes pela covid-19. Ele disse que todos vão morrer e é preciso enfrentar a doença.

Ana começou o programa ao som da música "Alma Feminina", da baiana Daniela Mercury. "Com essas palavras de Daniela Mercury, eu dou bom dia a todos. Ao país de maricas porque é um país de homens e mulheres guerreiros", comentou.

O termo, usado de maneira homofóbica, quis dizer que falta coragem aos brasileiros. A letra da música de Daniela destaca as características femininas.

Sem citar o presidente, Ana Maria lembrou as mortes em decorrência da pandemia. "Não custa lembrar que é um país que já perdeu 162 mil almas brasileiras por causa do coronavírus. Um bom dia para você com fé. Fé de brasileiro", acrescentou.