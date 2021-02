Ana Paula Henkel vai processar Casagrande após publicação em blog

Ex-jogadora de vôlei, medalhista olímpica e atual comentarista da rádio Jovem Pan, Ana Paula Henkel afirmou que irá processar o ex-jogador de futebol e comentarista da TV Globo, Walter Casagrande, após ter sido alvo de uma publicação do ídolo corintiano em seu blog no site do Globo Esporte.

Na postagem, Casagrande define Ana Paula como "defensora dos violentos, dos antidemocráticos, das armas e de tudo que é ruim em nossa sociedade", e também afirma que ela espalha fake news, difunde mentiras e "não tem condições de viver em sociedade democrática". Por fim, o comentarista pede que o público esqueça que dentro do esporte "existiu uma criatura como essa".

Em resposta, dada no programa "Os Pingos Nos Is", Ana Paula afirmou que os comentários de Casagrande tratam-se de uma tentativa de distorção.

"É muito importante esclarecer algumas coisas que hoje já estão tentando -- há uma tentativa de distorção. Faço meu trabalho de forma lícita, honesta, seguindo as leis brasileiras e a Constituição Federal.No domingo, esse senhor [Casagrande] parece que acordou e disse: 'Vou escrever um artigo em que não vou atacar as ideias da Ana, vou atacar a Ana Paula'. Eu não vou repetir nem o que ele disse aqui. O artigo está na internet para as pessoas lerem", disse a ex-atleta.

Por fim, Ana Paula afirma que esta publicação de Casagrande — que ela ignora desde 2017 — extrapolou a liberdade de expressão, e que este entrou no campo das ofensas, da injúria e da difamação. "Agora, minha conversa com ele vai sair das redes sociais e vai ser no judiciário", finalizou.