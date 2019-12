Ana Paula Renault pede R$ 300 mil a Sonia Abrão por ataques na TV e na web

Foto: Reprodução

A ex-participante de reality shows Ana Paula Renault está processando a apresentadora Sonia Abrão e a RedeTV! meses após participar do reality show na RecordTV. Segundo o portal UOL, a ex-peoa pedirá R$ 300 mil de indenização por danos moral e material por, conforme alega, ter sido vítima de comentários ofensivos da apresentadora do programa A Tarde é Sua.

Segundo o processo, que tramita no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Ana Paula diz ter sido atacada por Sonia também nas redes sociais. A ex-BBB afirma que passou a receber ameaças na internet após os comentários da apresentadora em relação à sua participação em A Fazenda 10.

Os advogados da ex-sister e ex-peoa ainda afirma que Sonia “propaga mentiras”, pois teria inventado uma agressão no programa que ela não praticou. No processo também constam adjetivos atribuídos por Sonia a Ana Paula como “louca”, “mentirosa” e “desequilibrada”.

“A ré [Sônia Abrão] disse em seu programa que gostaria que a autora [Ana Paula] saísse do reality show e fosse direto para um hospício. A ré chegou ao ápice do absurdo ao acusar a autora de agressora de idosos, por conta de uma inverídica acusação da Vida Vlatt [participante da A Fazenda]”, afirmou a defesa de Ana Paula.

Anabelle

Sonia também teria apelidado a loira de “Anabelle”, boneca do mal da franquia cinematográfica. “Nunca chamou a autora pelo nome, ultrapassando totalmente os limites do jornalismo sério e profissional, tudo com o único intuito de diminuir, achincalhar e destruir a imagem da autora”, diz outro trecho do processo.

“Fica demonstrado que os réus [Sonia Abrão e Rede TV!] teceram acusações gravíssimas, mentirosas e difamatórias contra a autora, capazes de destruir a imagem, a honra e a respeitabilidade de qualquer pessoa. De tal modo, Excelência, que a autora passou a ter sua honra rotineiramente atassalhada e sua intimidade devassada pelos réus, nos mais diversos meios de comunicação (internet, televisão, redes sociais)”, continua a peça processo que o UOL teve acesso.

Ainda segundo a publicação, as assessorias de Sonia e da RedeTV! informaram que não vão comentar a situação. Nem apresentadora nem canal foram intimados judicialmente.