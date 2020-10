Anderson Martins diz que está pronto para ser titular no Bahia

Calcanhar de Aquiles do Bahia no Campeonato Brasileiro, o sistema defensivo conta agora com uma nova peça. Na verdade não é tão nova assim, já que está no clube desde o mês de setembro, mas, pela primeira vez, Anderson Martins foi relacionado para uma partida e vai poder estrear com a camisa tricolor.

Após um período apenas treinando, o zagueiro de 33 anos garante que está pronto caso seja o escolhido para iniciar o duelo diante do Atlético-MG, nesta segunda-feira (19), às 20h, no estádio de Pituaçu.

"Estou sim (pronto para estrear). Tive um bom período de adaptação. Infelizmente quando eu cheguei a equipe estava viajando. Eu procurei intensificar na parte física e agora estou pronto para ajudar o Bahia", disse o defensor ao ser apresentado oficialmente neste domingo (18), na Cidade Tricolor.

A contratação de Anderson Martins foi um pedido de Mano Menezes, com quem o zagueiro trabalhou no Corinthians, em 2014, e é explicada pela má fase do sistema defensivo. Em 16 jogos pelo Brasileirão, o tricolor só não foi vazado em apenas dois confrontos: na vitória sobre o Coritiba, por 1x0, na estreia da equipe, e na partida contra o Vasco, vencida pelo tricolor por 3x0.

Ao todo, o Bahia levou 24 gols, o que coloca a defesa tricolor como uma das piores entre os 20 clubes que disputam a Série A.

“Eu vim pra ajudar a equipe, sabemos que têm grandes atletas no setor defensivo. O time não está vivendo bom momento, mas Mano está tentando ajustar isso, a equipe melhorou bastante na parte defensiva. O crescimento é gradual, temos que melhorar muito ainda, sabemos que não é o ideal, e eu espero contribuir da melhor forma e corresponder ao que foi gerado de expectativa”, afirmou.

"A equipe tem evoluído, claro que a evolução se concretiza quando você começa a vencer. O mais importante para o Bahia agora são as vitórias, os resultados positivos, e a gente espera conseguir isso, que a equipe consiga grandes resultados no campeonato. Vamos ter um grande jogo contra o Atlético-MG, o time deles vem fazendo boa campanha, mas a gente espera que o resultado positivo venha para nos dar confiança e concretizar a nossa boa fase no campeonato”, continuou.

Agora no Bahia, Anderson Martins vai iniciar a segunda passagem pelo futebol baiano, já que o defensor foi revelado pelo rival Vitória. Questionado sobre ter vestido a camisa do Leão, ele falou que é profissional e que o pensamento agora está apenas no tricolor.

"Hoje todo mundo é profissional. A gente não nega o passado, mas quem está no futebol tem que saber conviver com isso. Eu agora defendo as cores do Bahia, vou procurar dar o meu melhor, como sempre fiz nas equipes que passei", finalizou.