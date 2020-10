Anderson Martins é regularizado e pode estrear pelo Bahia

O Bahia ganhou reforço para o duelo contra o Sport, domingo (4), às 18h15, no estádio de Pituaçu, pela 13ª rodada do Brasileirão. O zagueiro Anderson Martins teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e pode estrear pelo tricolor.

Anderson Martins foi anunciado como reforço do Bahia no último dia 23 e desde a semana passada vem treinando na Cidade Tricolor. O zagueiro de 33 anos não atua desde julho, quando ainda defendia o São Paulo. Em agosto ele rompeu o contrato com o time paulista e estava mantendo a forma por conta própria.

A defesa é um dos problemas do Bahia no Campeonato Brasileiro. Em 12 jogos, o tricolor sofreu 20 gols e ostenta a marca negativa de time mais vezes vazado entre os 20 da Série A.

Enquanto Anderson Martins vira opção, outro defensor está de saída do clube. Titular do time de aspirantes durante o Campeonato Baiano, Ignácio será emprestado ao CSA até o final da Série B. O jogador não recebeu chances na equipe principal era a quinta opção para a zaga.

O Bahia volta aos treinos nesta sexta-feira (2), quando Anderson Martins fará a primeira atividade junto aos novos companheiros. Com 12 pontos, o tricolor está na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro.