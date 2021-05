Anderson Martins se despede do Bahia: 'Obrigado pela oportunidade'

O zagueiro Anderson Martins não faz mais parte do elenco do Bahia. Nesta terça-feira (25), o clube anunciou a rescisão do contrato em comum acordo com o jogador, de 33 anos. O vínculo se encerraria no dia 31 de dezembro de 2021.

Em publicação nas redes sociais, o defensor se despediu do tricolor. "Obrigado pela oportunidade. Desejo sucesso ao clube e que Deus abençoe a caminhada", escreveu.

Anderson Martins chegou ao Bahia em setembro de 2020, para a disputa da Série A, como um pedido do então técnico Mano Menezes. Disputou dez jogos com a camisa tricolor, e marcou um gol. Na temporada atual, estava fora dos planos do clube e não entrou em campo nem ficou no banco de reservas.

Veja a nota do Bahia:

O Esporte Clube Bahia comunica que o zagueiro Anderson Martins não faz mais parte do elenco azul, vermelho e branco. As partes acertaram a rescisão do contrato, que se encerraria no dia 31 de dezembro, em comum acordo.

Anderson chegou ao Esquadrão em setembro de 2020, disputou 10 jogos e marcou um gol.

O Bahia agradece os serviços prestados e deseja boa sorte no prosseguimento de sua carreira.