Anderson Talisca sai com 'Arrastão da Boleiragem' no Campo Grande domingo

Revelado no Bahia, o jogador Anderson Talisca está curtindo as férias no Brasil e vai aproveitar a época de folia para reunir amigos e fas no "Arrastão da Boleiragem", um trio independente que vai sair no circuito do Campo Grande, no domingo (24), com a banda do jogador.

Talisca vai relembrar a época em que tocava percussão e sonhava em ser músico. “É mesmo a realização de um sonho de criança. Sempre desejei subir num trio elétrico e brincar com meus amigos e familiares fazendo som. O ritmo que mais gosto é o pagode baiano e o público vai conhecer um Talisca diferente, um sonhador da música”, explica.

Campeão chinês de 2019 pelo Guangzhou Evergrande, Talisca estará hoje no carnaval do Nordeste de Amaralina.



A banda Swing do T10 foi idealizada por Talisca como uma maneira de continuar próximo de suas raízes, mesmo fora do país. Com o projeto, o jogador também promove ações solidárias, ajudando amigos e moradores na sua cidade natal, Feira de Santana. Todos os cachês são destinados à instituições de caridade e pagamento de salários dos músicos.

Além do futebol, Anderson Talisca também se dedica à AT Music, criada em 2018, para atuar com foco no entretenimento e na gestão de carreira de músicos e artistas. Atualmente, a empresa faz a produção e gestão de imagem e carreira da cantora Larissa Marques e das bandas Swing do T10 e Pagode do Segredo.

