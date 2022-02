Anderson, vocalista do Molejo, revela sexo com homens no passado: 'Não era de graça'

Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, admitiu que já manteve relações sexuais com homens no passado. Ao ser perguntado durante entrevista, o pagodeiro explicou a dinâmica dos encontros.

"Um cara mais velho te dá um tênis, um lanchinho... Um cozinheiro colocava uns pratinhos melhores para mim, que eu tinha que transar mesmo... Ou você acha que o prato vinha de graça? Mas isso é passado”, disse o cantor, durante um papo ao canal "Cara a Tapa", no Youtube.

No ano passado, Anderson se envolveu em uma polêmica com o MC Maylon. Na época, ele fez uma denúncia de estupro contra o pagodeiro. O vocalista do Molejo, então, confirmou o envolvimento entre os dois, mas alegou que a relação foi consentida.

Posteriormente, Maylon admitiu que teve relações sexuais com Anderson antes da ocasião em que alegou ter sido estuprado.