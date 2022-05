André Marques anuncia saída da Globo após quase 30 anos

Mais uma estrela anunciou a saída da TV Globo. Desta vez foi o ator e apresentador André Marques que, através de um post nas redes sociais, confirmou o desligamento da empresa a partir de agosto, quando vai se dedicar a projetos pessoais.

André ficou conhecido no começo de carreira como o Mocotó de “Malhação” e nos últimos tempos esteve sempre presente no comando de realities shows, como The Voice e No Limite. A Globo, como se sabe, passa por um processo de reestruturação e vem demitindo dezenas de profissionais ou não renovando seus contratos.

Leia o texto postado por André Marques

Despretensioso de tudo, comecei a fazer teatro em 1992. Em 1995 entrei em Malhação. Fiquei 5 anos lá, mas o Mocotó, que mudou a minha vida, segue comigo até hoje. Depois virei apresentador e foram 14 anos de outro marco, o Vídeo Show. Ainda tive o prazer de comandar o Vídeo Game Verão , Superstar, Mais Você, The Voice Brasil, The Voice + , The Voice Kids, No Limite e o É de Casa, programa que me despeço em julho, dia 2. Na Globo cresci, fiz amizades pra vida, operei meu estômago, uma mudança grande na minha VIDA!

Vivi uma linda relação com a Globo. Sou só Gratidão. E depois desses quase 30 anos de um casamento feliz, fiel e cheio de amor... conversamos bastante, e em comum acordo, decidimos nos separar no papel!

Agora, continuaremos grandes amigos, podemos ficar às vezes - ou não-, namorar, casar novamente, amizade colorida.. ou não... Uma relação aberta.

Mas o fato é que o meu amor, respeito e nossa história Juntos, Ninguém vai apagar !

As portas continuam abertas, para ambos os lados.

A partir de agosto, sigo com meu sonho antigo. Chegou a hora de colocar meus projetos e sonhos em prática.

Serei meu próprio chefe!

A todos que me acompanham e torcem por mim, meu muito obrigado! Conto com vocês!

Vocês sabem das minhas paixões: gastronomia, música e cachorros!

Vou realizar meus projetos pessoais e meus sonhos… Há muito tempo guardados!

Vou cozinhar por esse Brasil e pelo mundo, e levando vocês comigo pela tela da tv, do celular, do computador e no coração, sempre!

Assim que eu puder… conto mais detalhes do que vem por ai pra vocês!

Porque antes vou tirar umas férias, tá?