Andressa Urach anuncia divórcio e revela internação em clínica psiquiátrica

As redes sociais de Andressa Urach estão bastante movimentadas nos últimos dias. A modelo e apresentadora, que está grávida do seu segundo filho, revelou nesta sexta-feira (24) que está se divorciando do marido, Thiago Lopes.

“Por favor, não me façam perguntas, pois não estou bem para falar”, disse no comunicado. Thiago, que é o pai do bebê León, ainda não se pronunciou sobre o caso.

Na quinta (23), Andressa já havia revelado uma informação pesada aos seus seguidores. Ela contou que tem passado por momentos difíceis lidando com o transtorno de personalidade borderline e disputas com a Igreja Universal.

"Lidar com a raiva para mim é algo muito difícil e estou com muita raiva da Igreja Universal! Me sinto roubada, usada e enganada. Trabalhar o perdão para mim é algo que só Deus para me ajudar", afirmou em uma publicação no Instagram. "Porque a raiva que estou deles com o descaso com a minha alma é o mais decepcionante. Já implorei para me devolverem meus R$ 2 milhões e eles ignoram. Eles são muito ricos e o dinheiro está me fazendo muita falta!"

Ela contou que precisou ser internada em uma clínica psiquiátrica e direcionou ataques ao Bispo Edir Macedo, a quem ela acusa de tê-la enganado. "A minha maior decepção é ver que não estão nem aí para a minha alma. A verdade é que eu fiquei internada oito dias em um hospital psiquiátrico, porque quase cometi suicídio e quase tirei meu neném. Se algo acontecer comigo, saiba, Bispo Macedo, que o senhor vai se ver com Deus pelo que fez comigo", disse Andressa.